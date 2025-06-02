展碁迎銷售潮 營收拚新高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

宏碁集團旗下展碁國際（6776）喜迎新一波銷售熱潮，隨著任天堂新款遊戲機Switch 2將於7月在台上市，展碁總經理林佳璋看好新機銷售動能，加上下半年邁入傳統性電子旺季，法人預估，展碁下半年營運優於上半年，今年營收持續向上，有望再創新高。

任天堂Switch 2將於5日全球首波開賣，台灣接棒7月10日上市，展碁為任天堂台灣代理商，有望迎來新一波銷售潮。

對此，林佳璋指出，下半年隨著任天堂Switch 2新機上市後，相對會對大家帶來一些驚喜，產品變得更好，價格也合理，整體體驗更好。

展碁與任天堂合作超過15年，除了銷售硬體遊戲主機之外，亦有販售任天堂遊戲。展碁並於2023年在台中大型購物中心LaLaport開設中部第一間「Weblink任天堂授權商品旗艦店」，第二間任天堂授權商品旗艦店日前在台北南港LaLaport開幕。

針對新台幣升值影響，林佳璋表示，展碁主要做台灣市場生意，以進口來說，展碁其實是受惠一方，對消費者來講也是受惠方，因為新台幣升值下，有助消費者購買力增強。

展望後市，展碁今年目標除了守住獨家代理產品，將擴大及爭取電商平台供貨權，並深化工控產品布局。

消費 新台幣 Switch

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