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訊連AI人臉辨識 再下一城
訊連（5203）AI人臉辨識業務再下一城，訊連昨（2）日宣布，旗下人臉辨識FaceMe eKYC數位身分驗證解決方案獲元大銀行採用，以AI助力線上信貸服務，衝刺人臉辨識業務動能。
訊連董事長黃肇雄日前在法說會上指出，隨著人臉辨識市場接受度持續提升，今年相關業績會向上成長，將專注於拓展美國、台灣、日本及韓國等地區客戶，並持續開發東南亞市場。
黃肇雄看好，今年人臉辨識業務成長可期，預期業績年增幅會達到高雙位數百分比，今年可說是訊連人臉辨識業務的起飛年。
訊連指出，元大銀行已正式導入其 FaceMe eKYC 數位身分驗證解決方案，應用於「元大證券客戶專屬信貸專案－元氣循環貸」手機信貸申請流程。
訊連此次與元大銀行合作，透過AI技術將身分驗證程序自動化，加速申請流程、提升用戶體驗，同時強化資訊安全與防偽機制，客戶只需線上申請貸款，最快15分鐘內就能開通信貸額度，大幅提升整體使用效率。
FaceMe eKYC是專為金融應用設計的數位身分驗證解決方案，整合AI人臉辨識、活體偵測、人證比對、證件防偽與AI OCR證件文字辨識等技術，其模組化設計，可支援行動裝置 App 與網頁瀏覽器應用，已獲國內外多家銀行、金融機構採用。
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