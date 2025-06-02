聽新聞
0:00 / 0:00

訊連AI人臉辨識 再下一城

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

訊連（5203）AI人臉辨識業務再下一城，訊連昨（2）日宣布，旗下人臉辨識FaceMe eKYC數位身分驗證解決方案獲元大銀行採用，以AI助力線上信貸服務，衝刺人臉辨識業務動能。

訊連董事長黃肇雄日前在法說會上指出，隨著人臉辨識市場接受度持續提升，今年相關業績會向上成長，將專注於拓展美國、台灣、日本及韓國等地區客戶，並持續開發東南亞市場。

黃肇雄看好，今年人臉辨識業務成長可期，預期業績年增幅會達到高雙位數百分比，今年可說是訊連人臉辨識業務的起飛年。

訊連指出，元大銀行已正式導入其 FaceMe eKYC 數位身分驗證解決方案，應用於「元大證券客戶專屬信貸專案－元氣循環貸」手機信貸申請流程。

訊連此次與元大銀行合作，透過AI技術將身分驗證程序自動化，加速申請流程、提升用戶體驗，同時強化資訊安全與防偽機制，客戶只需線上申請貸款，最快15分鐘內就能開通信貸額度，大幅提升整體使用效率。

FaceMe eKYC是專為金融應用設計的數位身分驗證解決方案，整合AI人臉辨識、活體偵測、人證比對、證件防偽與AI OCR證件文字辨識等技術，其模組化設計，可支援行動裝置 App 與網頁瀏覽器應用，已獲國內外多家銀行、金融機構採用。

訊連 元大 AI

延伸閱讀

大陸新規民眾可拒絕刷臉 若導致使用App受限可投訴

訊連「數位身分驗證解方」獲元大採用 導入 AI 保護用戶

全台最美「歐風莊園」免費入園！不光秀證件 加碼「秀車票」也同享 一路免門票到7月底

改中正路名茲事體大 台中為「台灣大道」宣傳費就花426萬

相關新聞

電信三雄 搶漫遊商機

電信三雄搶國人出國旅遊商機，看準暑假將至推升旅遊高峰，台灣大（3045）看好6月申報原號國際漫遊月增率將逾一成，推日韓優...

奇偶：今年充滿挑戰

安控廠奇偶（3356）董事長戴光正表示，今年是充滿挑戰的一年，因應美國對等關稅政策，奇偶規劃將原本委外給中國大陸的代工訂...

華孚 上月業績月減11%

機殼廠華孚（6235）昨（2）日公布5月合併營收5.32億元，下探三個月來低點，月減11.08%，年減3.9%；前五月合...

晶心科搶5G O-RAN商機

晶心科（6533）昨（2）日宣布，旗下RISC-V處理器IP獲IC設計大廠義隆集團採用，鎖定5G O-RAN應用，衝刺相...

展碁迎銷售潮 營收拚新高

宏碁集團旗下展碁國際（6776）喜迎新一波銷售熱潮，隨著任天堂新款遊戲機Switch 2將於7月在台上市，展碁總經理林佳...

訊連AI人臉辨識 再下一城

訊連（5203）AI人臉辨識業務再下一城，訊連昨（2）日宣布，旗下人臉辨識FaceMe eKYC數位身分驗證解決方案獲元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。