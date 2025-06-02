安控廠奇偶（3356）董事長戴光正表示，今年是充滿挑戰的一年，因應美國對等關稅政策，奇偶規劃將原本委外給中國大陸的代工訂單，分散至越南、南韓等亞洲國家生產製造，惟成本仍存在不確定性。

奇偶目前銷售美國市場營收占比約六至七成。戴光正表示，由於硬體占成本比重相對較低，內部希望藉由強化AI軟體及雲端監控軟體維持高毛利率，惟近期新台幣持續升值，奇偶產品多為外銷，難逃衝擊。

戴光正強調，奇偶近三年在AI產品及雲端監控產品領域開發有成，已逐漸在市場打開通路，市場拓展開發小有成果，將是突破未來挑戰的成長利基。

奇偶去年營收11.97億元，營業毛利5.72億元，稅前盈餘6.81億元，歸屬母公司業主淨利6.25億元，年增1.17倍，每股純益7.2元。奇偶去年獲利大躍進，主要受惠轉投資台積電認列業外金融評價利益貢獻，依據奇偶年報顯示，至去年底為止，共持有台積電股票960張，去年包含金融資產投資和匯兌利益達5.3億元。

惟台積電今年首季股價跳水，奇偶今年首季同步轉虧，單季歸屬母公司業主淨損1.4億元。以股本7.99億元計算，每股淨損1.72元，為歷年單季最差表現。奇偶年報揭露，至今年首季為止，持有台積電股票1,005張。

法人預期，奇偶本季因新台幣升值影響，虧損恐擴大，惟台積電股價反彈，有助於抵銷部分匯損衝擊。

戴光正表示，近五年毛利率維持45%至48%，2024年毛利率48%，今年上半年可望維持在48%至50%，代表在全球市場具競爭力。