隴華多角化 搶 AI 商機

衛星服務營運商隴華電子（2424）積極多角化經營。

總經理王雅萱表示，除強打海事衛星寬頻服務，子公司優視訊跨入低頻寬即時影像傳輸應用，已經走出自己的路，旗下三電智能則以資訊服務業之姿，串連夥伴一起，搶進企業轉換升級AI商機。

隴華是唯一同時提供全球海事衛星寬頻網路、全球衛星營運數據中心服務，以及B5G／6G衛星應用整合解決方案的台灣企業，與國際知名衛星寬頻設備大廠休斯集團建立技術合作關係。

目前隴華已於全球台灣、美國、澳洲、 日本、義大利及印度等六地建置衛星地面接收站，全球衛星寬頻覆蓋網路橫跨太平洋、大西洋、印度洋與歐洲等主要經濟海域，搶進遠洋漁船、貨輪、商船、交通船及海上工作平台等應用場景。

隴華表示，未來將積極投入海事相關硬體開發、影像壓縮與加值服務等領域，拓展至無人機、無人船與智慧型船舶管理等市場。

除了衛星服務，隴華也積極搶進AI及低頻寬即時影像傳輸應用，旗下子公司鎖定低頻寬即時影像串流，已打入多家國際衛星服務商，常見於歐美的軍警與無人機監控等任務中，也持續接到不少來自航空、無人機和能源業的高毛利訂單，未來更可持續拓展航空、無人機、能源產業到軍警、海事通訊、監控等應用。

近期隴華積極布局AI領域，今年與大庫辦簽署合作契約，跨入AI業務，將與大庫辦在企業主權AI AGENT及其他AI產品上的研發與授權合作。

王雅萱表示，旗下成立三電智能，為資訊服務業者，以總代理方式，引進各種國際AI應用，攜手夥伴搶進企業AI轉型商機。

隴華子公司三電智能也攜手iSANetwork集國與HP，共同推出革命性的企業主權人工智慧服務「iSABelle」，全力推動智慧辦公的普及與深化。

王雅萱表示，AI狂潮到來，企業轉換升級AI的時間點到了，尤其過去企業資料都散落各地，不管是管理或者是人員交接都有諸多不變，現在透過AI解決方案可以 未來三電智能將持續代理各種AI應用，推出完整的AI產品線。