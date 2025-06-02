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台積電股東會前大跌21元收946元 市值降至24.53兆

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電。路透
台積電。路透

台積電（2330）2日開低走低，以946元收盤，下跌21元，跌幅2.17%，市值縮水5,445億元，降至24兆5,323億元，跌落25兆元市值；股東會預計3日召開，有關半導體晶片關稅、新台幣兌美元匯率、產業前景等都是市場關注焦點。

台積電股東會前股價下跌，市場買氣出現觀望，主要是受半導體晶片關稅一直懸而未決，引來市場擔心，2日早盤以958元開出，下跌9元，雖一度拉至961元，可惜賣壓相對沈重，最後一盤爆出5,536張成交量，股價再壓低3元，收在今日最低的946元，下跌21元，影響大盤指數約167點。

台積電傳出美國新廠訂單塞爆，蘋果、超微（AMD）、高通、博通及輝達（NVIDIA）等五大客戶訂單今年可望全數到位；蘋果仍是最大客戶，輝達AI晶片產品今年底也將進入「美國製造」階段，另外，超微、高通、博通也接力下單，將成為台積電營運成長的重要動能。

台積電股東會前，近期外資報告大都維持台積電的目標價，雖然受到新台幣升值的衝擊，但只要關稅能豁免，台積電就有望重新評價；美系外資最新報告重申台積電「優於大盤」評等，目標價1,288元。

股東會 台積電

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