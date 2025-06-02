權王股東會 外資看多
台積電（2330）將於明（3）日將舉行股東常會，市場聚焦。外資法人近期多力挺台積電，普遍認為台積電雖然難免受新台幣升值衝擊，但只要關稅能豁免，股價有望重啟漲勢。
近期外資法人大都維持台積電的目標價。摩根士丹利證券（大摩）更在最近的報告中重申台積電1,288元目標價及「優於大盤」評等。台積電的三大疑慮中，前兩大疑慮（英特爾合資及AI需求）已大致排除，只要半導體關稅豁免這個疑慮能排除，台積電就有望重新評價。
大摩指出，台積電美國廠可能很快就會調高價格至少10%，以維持長期的毛利率。輝達執行長黃仁勳上個月出席台北國際電腦展（COMPUTEX）時指出，供應鏈獲利能力對輝達也很重要，因為這樣才能保持生態系的成功。大摩與其他美國半導體客戶的查證顯示，台積電美國廠很有可能漲價10%。
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