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獨／台幣飆升…科技大廠趕忙償還美元借款 銀行頭痛1收入縮水

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仍是大中華半導體股首選 台積電股東會在即…大摩：近期觀察3數字

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
台積電（2330）3日將舉行股東會，成為市場焦點。中央社
台積電（2330）3日將舉行股東會，成為市場焦點。中央社

台積電（2330）3日將舉行股東會，成為市場焦點。摩根士丹利證券（大摩）在最近的報告重申台積電1,288元目標價及「優於大盤」評等，台積電仍是大摩在大中華半導體股的首選個股，但近期要觀察台積電的三項數字。

首先是2026年CoWoS的產能擴張，預期在7月初公布。大摩認為這將是雲端人工智慧（AI）半導體需求的重要指標，不論是繪圖處理器（GPU）或是特殊應用IC（ASIC）。

其次是AI GPU的消耗數字。如果第3季NVL 72伺服器出貨量能達到1萬台，則不必太擔心Blackwell的庫存問題。

三是台積電預計於7月17日法說，將更新全年的預估美元營收。大摩估計，台積電美元計價營收年增率可望達25-30%，新台幣升值將影響毛利率。整體來看，獲利應該不致於下修。

大摩指出，台積電的三大疑慮中，前兩大疑慮（英特爾合資及AI需求）已大致排除，只要半導體關稅豁免這個疑慮能排除，台積電就有望重新評價。台積電美國廠可能很快就會調高晶圓價格至少10%，以維持長期的毛利率。

大摩表示，輝達執行長黃仁勳在台北國際電腦展時指出，供應鏈獲利能力對輝達也很重要，因為這樣才能保持生態系的成功。大摩與其他美國半導體客戶的查證顯示，台積電美國廠晶圓價格很有可能調漲10%。

大摩 台積電 半導體

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