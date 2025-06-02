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天虹併映思 跨足EUV
天虹（6937）布局類CoWoS先進封裝今年邁入收割期，同時為跨足極紫外光（EUV）市場，天虹透過子公司輝虹科技收購映思科技全數股權。展望2025年，天虹強調，將依據客戶全球布局，針對日本與美國市場進行策略性擴展，提供在地化服務並深化產品開發與技術優勢。
天虹是台灣第一家成功開發「量產型」ALD薄膜製程設備的本土設備商。天虹表示，除專注於研發先進製程設備的客製化零件，致力於提升晶圓製造領域客戶設備的效率與良率。
在自主製造設備方面，天虹通過開發Descum設備進軍蝕刻市場，並透過電漿輔助原子層沈積（PEALD）和電漿增強化學氣相沉積（PECVD）技術，開發相關的先進製程設備。
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