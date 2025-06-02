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現觀科拓市 瞄準虛擬足跡

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北報導

電信數據分析大廠現觀科（6906）指出，為提升網路廣告業務推廣效率，著手開發全新的消費者足跡數據分析軟體。該產品結合消費者的實體足跡與虛擬足跡，為廣告提供更精準的數據支持，實際改善電信客戶投放廣告時的效果，目前規劃今年內完成技術開發，最快明年開始帶來收入。

現觀科表示，該技術不僅能提升現有產品的競爭力，也將加速客戶的認證過程，並以更快速度採納自身提案，進一步拓展市場份額。

現觀科指出，虛擬足跡是指消費者在網路上瀏覽的紀錄，包括訪問的網頁、停留時間及品牌偏好等訊息。這些數據過去主要依賴電信業者提供，但因數據傳輸速度受限於基地台的效率，經常出現數據錯誤或延遲等問題，不利廣告推廣。為解決問題，公司決定自行開發虛擬足跡技術，以加速廣告推廣過程。

針對預期的商業收益，現觀科說，希望未來兩年實現營收增長。內部計劃今年完成虛擬足跡技術開發，明年帶來收入。該技術推出，不僅能提升公司產品競爭力，還能加速客戶認證過程。

軟體 消費 廣告

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