中華電 衝刺智慧家庭

中華電信（2412）大動作搶進智慧家庭，推出祕密武器AI攝影機「Hami Cam」搶先鋒，要以寬頻及無線網路用戶基礎優勢，搶進智慧家庭創新應用服務，除擴大智慧家庭普及率，更要強化市場領導地位。

中華電信董事長簡志誠日前強調，要以絕佳網路優勢推動「創新應用」，拓展網路價值。智慧家庭布局就是創新應用，中華電信HiNet寬頻客戶超過370萬，除推動寬頻升速，更強打無線網路WiFi全屋通，目前全屋通用戶數超過170萬戶，過去兩年每年都淨增加50萬戶，成為搶進智慧家庭市場最佳後盾。

中華電信十年前曾推出「CHT Smart Home」，搶進智慧家庭市場，但當時整體市場對於智慧家庭應用接受度不高。中華電信表示，智慧家庭發展多年，在AI的發展下迎來轉捩點，市場也將從探索期邁入「快速成長」階段。

中華電信分析，高齡化與少子化加劇的社會趨勢，加上寵物飼養日益普及，促使同時具有安全性與便利性的家庭監控解決方案需求快速成長。

看準市場趨勢，中華電信表示，推出「Hami Cam」，導入AI技術的智慧辨識與主動推播功能，結合中華電信的雲端平台，不僅是產品一大突破，更成為搶進智慧家庭的關鍵前哨戰。

「Hami Cam」結合中華電信研究院開發的AI應用，並與國際雲端平台、硬體製造商等廣結盟，更精準的人形辨識、異常行為偵測，可以偵測寶寶有沒有哭，寵物在家有沒有搗蛋、守護長輩居家安全，甚至陌生人侵入都有告警通知。

中華電信認為，智慧家庭裝置的穩定運作，需高度仰賴高速且可靠的網路連結，中華電信擁有HiNet寬頻龐大用戶規模和「全屋通」服務，建立穩定的家庭網路環境，加上軟硬整合經驗，是搶進智慧家庭關鍵優勢。

中華電信不透露用戶數及市占率目標，僅強調著眼打造完整的居家安全與智慧生活解決方案，將擴大在智慧家庭市場影響力，加速推動智慧家庭普及化，並強化市場領導地位。