迎智慧家庭商機 台灣大、遠傳也有動作

智慧家庭設備市場進入新階段，隨著AI技術驅動與Matter標準的普及，業界看好，智慧家庭迎來關鍵轉折點，AI將驅動新一波升級及換機需求，除中華電信外，台灣大（3045）、遠傳也搶布局。

過去全球大廠亞馬遜、Google與三星在智慧家庭規格上「各自為政」，近年跨品牌協作，連接標準聯盟（CSA）主導透過Matter打破智慧家庭「孤島效應」，加上AI技術加入，讓智慧家庭應用更加人性化且多元。

根據Strategy Analytics預測，去年全球智慧家庭市場規模逼近1,500億美元，2025年可望達1,730億美元，約是2020年的兩倍，預估2032年智慧家庭市場規模將達6,332億美元，年複合成長率高達22.9%。全球網路、智慧終端、家電、電信、有線電視業者均搶進智慧家庭市場，台灣電信及有線電視業者也積極卡位。

台灣大近年與Google密切合作，獨家代理Nest智慧音箱，更成為全球首家應用Google Home APIs的電信業者。透過Home APIs與Matter整合，台灣大要進一步鞏固智慧家庭生態布局。

遠傳則以「一站式智慧生活」為定位，除曾推出「全能行動管家」與「遠傳智慧音箱」，更攜手三星、小米、LG合作，目前遠傳智慧家庭銷售穩定成長，年增率約為15%至18%。遠傳表示，看好未來一、兩年內，透過AI驅動，提供更直覺、更貼近生活的互動體驗。