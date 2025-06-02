訊連 邁入AI快速成長期

訊連（5203）將於6月19日召開股東常會，董事長黃肇雄在最新出爐的營業報告書中指出，2024年是訊連於生成式AI領域蓬勃發展的一年，同時也迎來AI PC元年，隨訊連以科技創新驅動成長，營運已由AI發展的萌芽期，邁入「快速成長期」。

黃肇雄表示，訊連2024年已累積推出超過30項AI創新功能，涵蓋影片、圖像與音效等多元應用場景，由於旗下創意編輯軟體全面覆蓋PC、Mac、Android、iOS及Web五大平台，AI技術已全面整合至旗下軟體，如提供AI畫質修復、AI換臉等創新功能。

黃肇雄認為，訊連2024年宣告正式邁向「生成式AI 2.0」階段，引入全新技術，讓AI創作更精準、直觀且貼近用戶需求，大幅提升AI創作的準確度與用戶滿意度，並將付費點數系統拓展到多項產品，當使用者在使用AI功能時，能額外挹注營收。

在生成式AI的驅動下，黃肇雄指出，2024年訊連也迎來AI PC元年，憑藉多年累積的軟硬體整合技術，全面優化旗下影音創作編輯軟體功能於AI PC地端的運算效能，並與英特爾、超微及多家PC大廠攜手合作，共同行銷全球，提升訊連影音創作軟體的全球品牌知名度。

為拓展更多元的營收來源，黃肇雄表示，訊連去年持續透過「Promeo」及「MyEdit」兩項產品，吸引更多商務用戶，目標是吸引更多專業使用者，兩項產品年營收均繳出倍數成長的好成績。

人臉辨識業務方面， 黃肇雄指出，2024年FaceMe人臉辨識產品線積極拓展企業客戶，培養具有成長性的收入來源，持續深化與全球晶片大廠、知名影像管理系統商以及系統整合夥伴的策略合作，進一步強化垂直應用場景的解決方案。

黃肇雄透露，已感受到2024年市場對人臉辨識技術的接受度逐步提高，訊連也根據市場需求，將產品轉化為解決方案，並實現更多大規模建置的成功案例。隨著持續投入行銷、業務開發及產品品質，對未來發展充滿信心。