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大摩 喊買台達電
摩根士丹利（大摩）最新報告中指出，亞洲電力需求與AI的連結將更緊密。隨資料中心投資預計將翻倍至2,000億美元，電力供應更會更吃緊，整體台廠供應鏈中，看好電力設備供應商台達電（2308）及散熱大廠奇鋐，均給予「買進」評等，雙鴻則為「中立」。
大摩表示，「沒有電力，就沒有AI。」隨AI應用日益普及，加上製造業回流與新型製造持續帶來順風，亞洲的電力消耗不斷超出原先預期，因此再次上調2030年亞洲電力消耗成長預估0.3個百分點，以反映中國大陸、日本、馬來西亞、泰國，以及近期電力需求迅速上升的印度等地的更高用電量。
大摩指出，亞洲資料中心的電力消耗將上升至100GW（10億瓦），未來亞洲新增電力需求中，將有六分之一由資料中心所占。
大摩說，亞洲發電公司的利潤率年初至今已上升0.5個百分點。由於多個亞洲國家面臨未來幾年電力短缺的風險，政策制定者正加緊尋找解方，而天然氣成為最受關注的選項。
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