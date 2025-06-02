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勤誠、宜特 法人按讚

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

隨著美國總統川普推出「對等關稅」政策並有多次調整，加上新台幣大幅升值，5月科技業營收預估面臨極大不確定性，但法人仍看好包括勤誠（8210）、宜特等後市表現；傳產生技股中，台灣業者有望迎轉單。

法人指出，展望5月營收，美國針對中國大陸關稅雖有90天寬限，但後續可能再調升，預期5月電子業營收增長難度升高，部分業者面臨低於預期的壓力；傳統IT業者加速鋪貨至美國，減少壓力，記憶體市場看法轉多，價格上漲，反映中國大陸補貼及美國急單效應。

另外，AI伺服器持續為產業亮點，但GB300設計變更恐導致量產延後，反而促進GB200出貨，對組裝、機櫃、散熱等零組件營收有正面助益。不過，因美中關係暫時緩解，系統風險降低，台股波動減小，但已反彈數千點，法人建議可關注宜特、信錦、台達電、勤誠等後市表現。

美國 營收 宜特

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