台光電目標價 野村喊975

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

外資野村於最新報告中表示，上調台光電（2383）盈餘預估，主因各大CSP的AI ASIC成長更為強勁。台光電的AI客戶組合已從2024年以輝達（NVIDIA）為主轉向非NVIDIA為主，預估這些非NVIDIA客戶在2025年將貢獻超過50%的AI銷售占比，因此重申「買進」評等，並將目標價由761元上調至975元。

野村指出，亞馬遜將有望成為台光電最大的AI客戶，因台光電為Trainium 2（Trn2）伺服器所用M8級銅箔基板（CCL）的唯一供應商。

Trainium 2 專案的產品生命周期將延長至2026年上半年。近期也觀察到Trn2專案在部分下游零組件供應商出現強勁訂單動能，以趕上上游IC的生產進度。野村認為，這將使台光電在2025年第2季、第3季，甚至可能在第4季的銷售成長更為強勁，並帶來更有利的產品組合。

野村表示，台光電也將受惠於Meta下一代AI ASIC專案，該專案預計將於 2025年第4季開始放量，這款來自Meta的新ASIC專案將可能是其首個進入實質量產階段的專案。此外，台光電也正逐步擴大在Google的市占率，涵蓋一般伺服器與AI TPU伺服器。隨著CCL升級為M7或M8等級，預期將有助其2026年進一步提升其市占率。

台光電 AI

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