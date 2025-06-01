野村：台光電積極擴展非輝達客戶 大調目標價至975元

外資野村於最新報告中表示，上調台光電（2383）盈餘預估，主因各大CSP的AI ASIC成長更為強勁。台光電的AI客戶組合已從2024年以NVIDIA（輝達）為主轉向非NVIDIA為主的客戶組合，預估這些非NVIDIA客戶在2025年將貢獻超過50%的AI銷售占比。因此重申「買進」評等，並將目標價由761元上調至975元。

野村指出，亞馬遜將有望成為台光電最大的AI客戶，因台光電為Trainium 2（Trn2）伺服器所用M8級銅箔基板（CCL）的唯一供應商。

Trainium 2專案的產品生命周期將延長至2026年上半年。近期也觀察到Trn2專案在部分下游零組件供應商出現強勁訂單動能，以趕上上游IC的生產進度。野村認為，這將使台光電在2025年第2季、第3季，甚至可能在第4季的銷售成長更為強勁，並帶來更有利的產品組合。

野村指出，截至2024年底，台光電的CCL（銅箔基板）月產能為430萬張，預計到2025年底將達到580萬張/月的產能。其中包含黃石廠自2025年5月起新增30萬張/月產能、馬來西亞廠自8月起新增60萬張/月產能、中山廠於2025年底新增60萬張/月產能。