輝達財報優於預期 AI基礎建設需求持續強勁

輝達（NVIDIA）2026財年第1季財報優於市場預期，顯示AI基礎建設需求持續強勁，法人表示看好ODM、散熱、連接線材、BMC及CCL等族群，包括鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）、台光電（2383）、台達電（2308）、奇鋐（3017）及貿聯-KY（3665）等零組件廠。

輝達2026財年第1季財報優於市場預期，營收優於2%、毛利率優於0.3個百分點、每股純益（EPS）優於3%，主要因H20相關費用認列金額為45億美元，低於原先預期的55億美元；全年財測營收展望略低於市場預期，營收低於 1%、毛利率優於0.7個百分點。

輝達本次法說重點提及H20相關費用認列、不放棄中國大陸市場（市場傳B40新降規版晶片）、企業AI、主權AI、GB200良率提升出貨順利、GB300可預計至整年末量產、NVLink2026財年第1季出貨額達10億美元、Spectrum-X年收入可達80億美元（Google、Meta 為新客戶）。

法人表示，輝達重申AI需求強勁，並且指出越來越多AI基礎設施建置需求發生，如主權算力、企業端私有雲等，這些都有助於緩解市場對於CSP資本支出成長放緩的擔憂，僅近期宣佈的中東合作案便將會建置達7GW以上的資料中心於中東地區。

另外，法人指出，輝達單一CSP每週部署約1,000櫃GB200系統機櫃，此數字遠高於市場預期與供應鏈調查，假設公司的計算基礎與市場相同，代表供給大幅提升並且更貼近需求，下游ODM將有機會迎來上修。