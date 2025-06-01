AI需求帶動 法人估日月光投控今年EPS成長至8.3元

日月光投控（3711）預期在AI相關需求帶動下，全球半導體產值預估將於未來10年將持續大幅成長，對日月光將是成長的黃金時期。大型法人機構預期，日月光投控今年先進封測ATM需求將大幅增長，帶動營收向上，全年每股獲利（EPS）將成長至8.3元。

在AI相關需求帶動下，全球半導體產值預估將於未來10年將持續大幅成長，到2030年，全球半導體市場規模預計將成長至約7,300億美元，2035年市場規模有望突破1兆美元，因此對日月光將是成長的黃金時期。

日月光投控今年的資本支出，預計將與去年第4季的年化金額相同。這表示2025年的設備資本支出預計約為25.6億美元，年增36.4%，其中約60%將用於先進封測技術，約15.3億美元。用於測試的資本支出將占總資本支出30%以上。

法人機構表示，日月光投控第2季客戶開始有新產品備貨，客戶也有可能加速生產拉高庫存，以避免潛在的關稅影響。然而因避免關稅而加速生產的情況，預估日月光第2季ATM平均整體產能利用率增加至70%，IC ATM營收將季增9~11%。EMS部分，大客戶拉貨告一段落，預估第2季EMS營收將季減10%左右。

合併毛利率方面，預期第2季IC ATM毛利率將較上季增加1.4~1.8個百分點，約24.5%，整體集團合併毛利率將較第1季增加，市場預估單季EPS約2.1元，全年EPS將成長至8.3元。

台積電（2330）日前要求客戶N16以下產品，須交由BIS白名單中的封測廠，日月光投控旗下日月光與矽品都在白名單上，可望迎來轉單，加上先進封測ATM需求將大幅增長，有利未來營運表現。