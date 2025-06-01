工業電腦廠事欣科、宸曜 剖析前景

工業電腦廠事欣科（4916）、宸曜即將於6月3日舉行法說會，除美國關稅因應、匯率影響、軍工業務布局等為共同焦點外，法人圈關注宸曜在機器人領域進展，事欣科方面，波音相關訂單數量及出貨時間，料將成為法說會重點。

日前市場傳出，事欣科已取得波音合格供應商資格認證，有助事欣科發展航太及國防領域之實力，爭取更多其他航太及國防等利潤較佳之業務商機。

事欣科取得波音認證及首筆試產訂單，因應波音增加產能之要求，已同步規劃及調整美國加州及墨西哥產能，預期墨西哥於第3季完成產能調整到位後，美國及墨國於航太及國防工業之合計產能將倍增。

宸曜方面，今年累計前四個月營收達5.6億元、年增26.9%，為同期新高紀錄；市場關注，宸曜在機器人、國防軍工領域布局，及下半年營運展望。