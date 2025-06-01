聽新聞
0:00 / 0:00

工業電腦廠事欣科、宸曜 剖析前景

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦廠事欣科（4916）、宸曜即將於6月3日舉行法說會，除美國關稅因應、匯率影響、軍工業務布局等為共同焦點外，法人圈關注宸曜在機器人領域進展，事欣科方面，波音相關訂單數量及出貨時間，料將成為法說會重點。

日前市場傳出，事欣科已取得波音合格供應商資格認證，有助事欣科發展航太及國防領域之實力，爭取更多其他航太及國防等利潤較佳之業務商機。

事欣科取得波音認證及首筆試產訂單，因應波音增加產能之要求，已同步規劃及調整美國加州及墨西哥產能，預期墨西哥於第3季完成產能調整到位後，美國及墨國於航太及國防工業之合計產能將倍增。

宸曜方面，今年累計前四個月營收達5.6億元、年增26.9%，為同期新高紀錄；市場關注，宸曜在機器人、國防軍工領域布局，及下半年營運展望。

美國 波音 國防

延伸閱讀

墨西哥販毒集團囂張 用中國無人機武器反制軍方

四月因美中關稅戰被陸拒收飛機 波音執行長：下個月恢復交付中國

紐時揭內幕：川普急尋新專機 看上卡達賣不掉的波音747

謝金河點名4檔軍工概念股 網憂喊「完了」：死亡筆記本發威

相關新聞

台積電、大立光股東會本周登場 關稅、蘋果新機等成焦點

蘋概雙王台積電、大立光分別將6月3日及6日舉行股東常會，台積電由董事長暨總裁魏哲家、大立光由董事長林恩平主持。外界預期，...

工業電腦廠事欣科、宸曜 剖析前景

工業電腦廠事欣科、宸曜即將於6月3日舉行法說會，除美國關稅因應、匯率影響、軍工業務布局等為共同焦點外，法人圈關注宸曜在機...

界霖第2季業績 將穩定向上

功率導線架廠界霖（5285）今年累計前四月營收為17.9億元，年成長12.5%，為歷年同期第三高。法人看好銅價漲價效益，...

健策接單旺 業績逐季揚

均熱片龍頭廠健策（3653）昨（29）日召開股東會，展望未來，公司看好今年AI伺服器相關產品接單暢旺，預料營運將逐季走揚...

正崴評估設廠美國德州

正崴（2392）昨（29）日召開股東會，董事長郭台強表示，已切入AI資料中心零組件，評估在美國德州設廠，最快第3季確定，...

中華電信馬拉松股東會 開了近13小時終於散會

電信龍頭中華電信（2412）29日早上9時開始舉行股東會，員工股東輪番發言，再次演變成「馬拉松式股東會」，晚上9時58分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。