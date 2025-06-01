台積電、大立光股東會本周登場 關稅、蘋果新機等成焦點

蘋概雙王台積電（2330）、大立光（3008）分別將6月3日及6日舉行股東常會，台積電由董事長暨總裁魏哲家、大立光由董事長林恩平主持。外界預期，包括海外布局、關稅影響、股價、配息何時再拉升等將是台積電股東會聚焦議題。

至於大立光方面，由於iPhone新機即將於第3季亮相，預期新機拉貨動能、手機規格升級進展、薄形手機及折疊機發展、匯率衝擊以及人形機器人進展等議題，也是外界關注焦點。

圖／經濟日報提供

台積電日前證實美國亞利桑那子公司致函美商務部產業安全局（BIS）提供關稅意見，呼籲免課晶片關稅外，更建議美國政府以投資獎勵、延長投資抵免期限、減少監管障礙等鼓勵措施，提升美國半導體製造業競爭力。

台積電亞利桑那子公司呼籲應豁免關稅，或至少政策應讓企業設定切合實際的調整時間，同時提出希望信貸展延、加速基礎建設審批等政策建議，認為相關政策可提升美國半導體製造業的競爭力。

川普日前揚言，蘋果若非在印度或其他地方製造，將課徵「至少」25%關稅。分析師認為，關稅可能造成全球iPhone定價提升5.2%，加上關稅可能造成美國電子產品消費受到排擠，預估今年iPhone出貨量年減7.5%至2.03億支，相關蘋概股恐連帶受影響。

針對關稅影響，林恩平日前強調，關稅對我們沒有直接的影響，因為沒有產品直接運至美國。此外，外界憂心，美國宣布「對等關稅」措施，可能讓iPhone價格飆升，蘋概鏈首當其衝，法人追問是否有客戶議定新價格，林恩平未針對單一客戶訂單回應，僅回應，我們都是談好價格再生產。

大立光預期，5月拉貨動能將較4月下滑，營收已連兩個月下滑，除因淡季因素外，新台幣強升也衝擊營收表現，6月起逐步進入iPhone新機備貨旺季，營收能否重返成長動能，備受關注。外界估計，大立光第2季匯損金額恐改寫歷年之最，同時對毛利率有壓。