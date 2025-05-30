界霖第2季業績 將穩定向上

功率導線架廠界霖（5285）今年累計前四月營收為17.9億元，年成長12.5%，為歷年同期第三高。法人看好銅價漲價效益，預期本季營運有望持穩向上，再加上界霖具備精密模具設計能力，有競爭優勢，但要注意美國關稅的不確定性。

近兩年導線架市況疲弱，廠商也開發新品、新客戶，界霖擁有精密模具設計能力、異型材製造、局部電鍍技術及表面粗化技術，協助客戶延長產品使用年限，並強化產品耐性，打入一線大廠的逆變器模組，在航太市場透過鐵鎳合金抗電磁波，適用於大電流產品。

界霖也配合汽車電子化發展與新能源車供應鏈發展生態，深化與IDM廠商及零部件廠合作機會，提升新能源車功率模塊開發能力，掌握車用功率半導體成長動力。

針對AI的趨勢，每顆GPU晶片電力需求約為1kW，估計2030年將達到2kW，界霖開發相應電源導線架元件，並研製投入其他沖壓元件。

就關稅戰而言，界霖目前在高雄楠梓、中國蘇州、日本米澤、馬來西亞皆有營運據點，客戶群則涵蓋英飛凌（Infineon）、安森美（ON Semi）等國際IDM大廠，以及封測代工廠，而這些廠商多在亞洲地區進行封測，公司直接銷美比重相當低，預期直接影響有限。