聯詠今年美元營收不看淡 法人估全年 EPS 32.6元

聯詠（3034）在日前股東會中，給出下半年能見度有限，但全年美元合併營收不看淡的指引中，法人機構表示，關稅政策不確定高，總體經濟變化很快，市場能見度有限，影響聯詠業績，但聯詠產品線廣，競爭力佳，受景氣影響相對同業低，全年每股獲利（EPS）約32.6元。

分析師表示，為應對匯率波動，聯詠罕見提供新台幣與美元雙幣別財測。若以32元匯率計算，第2季營收預估265~277億元新台幣，季減2.2%至季增2.1%；以美元計算，預估營收在8.2~8.6億美元，季減0.2%至季增4.3%間，以第2季聯詠三大產品線來看，中小尺寸表現較佳，OLED DDIC和平板TDDI IC皆上向，車用需求持平。

毛利率方面，匯率和金價的波動大，毛利率比較難預估，預期單季毛利率將較第1季下滑。由於AI人工智慧相關需求仍是未來趨勢，AI手機、PC、NB具有換機需求，消費性電子產品則較受景氣影響。

不管景氣的波動，或產業的競爭，提升產品競爭力才是重點，因此聯詠將會持續開發新產品；其中，OLED在平板的滲透率會持續成長；TV SoC會有新產品、新客戶加入；PC/NB則受惠AI功能需求增加，尤其是高階NB佔比會提升；車用恢復較慢、ASIC則有不錯的表現下，預估全年EPS約32.6元。