中華電股東會歷時13小時落幕 通過5元現金股利

中華電信歷年股東會都成為員工小股東輪番「質詢」高層的戰場，導致議程牛步化，今年股東會歷時近13小時後，在晚間9時58分落幕，並於會中選任新一屆董事，通過配發現金股利每股5元。

中華電信今天召開股東會，由董事長簡志誠主持，今年的股東會同樣成為員工股東的「抱怨大會」，議題聚焦新進人員獎金、宏華人力等，甚至是員工個人職涯問題與糾紛，嚴重延宕議事進程，歷時近13小時，股東會在晚間9時58分落幕。

中華電在2016年締造台股史上時間最長股東會紀錄，當年股東會開了14小時49分鐘，直至近午夜12時才結束。

中華電信今天股東會承認113年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案，通過公司章程修正案，並選舉第11屆董事及通過解除新任董事競業禁止限制案。

此外，中華電信為促進董事酬金資訊透明化以保障股東權益，會中也針對113年度給付董事酬金向股東進行報告。

中華電股東會選出董事有13席，包括簡志誠、林榮賜、伍勝園、陳其華、鄭光遠、簡立峰、蘇怡仁、洪秀龍等8席交通部代表人董事，及林世銘、杜奕瑾、黃育仁、薛欽峯、葉哲良等5席獨立董事。

13名董事除來自產官學界外，專長領域部分也相當多元，涵蓋電信、科技、資訊、法律、財會、勞工權益等領域，市場關注的東元集團黃家第3代、菱光科技暨東友科技董事長黃育仁，也正式入列獨立董事。

中華電信表示，在台灣電信產業整併後的第一年，中華電仍交出亮眼的營運績效，由於電信業務穩定成長，資通訊業務獲利提升，銷貨收入增加，轉投資收益增加，去年每股盈餘4.8元，年成長0.8%，中華電有效地規劃及配置資源，持續維持穩健的財務體質與強勁的現金流。

針對股東關切的113年度盈餘分配案，中華電信股東常會通過配發現金股利每股5元，配發金額合計新台幣逾387億元。