中華電信馬拉松股東會 開了近13小時終於散會

電信龍頭中華電信（2412）29日早上9時開始舉行股東會，員工股東輪番發言，再次演變成「馬拉松式股東會」，晚上9時58分才散會，歷時近13小時。

中華電信股東會每年都有員工股東輪番發言，開會時間年年超過10至12個小時。

中華電史上最長一次股東會從早上9時開到晚上11點57分，費時14個小時又57分鐘，當時董事長為現任聯發科（2454）執行長蔡力行。

中華電史上第二長的股東會是2024年股東會，從早上9時開到晚上11時45分，費時14個小時又45分鐘。

2025年中華電信股東會早上9時開始，直到晚上8時許，歷經11個小時，才通過每股配發5元現金股利等議案，並改選董事，選任交通部法人代表包含中華電信董事長簡志誠、總經理林榮賜、交通部政次伍勝園、交通部交通發展及國際事務司司長陳其華、台灣高鐵（2633）董事長鄭光遠、Google台灣前董事總經理簡立峰、澎湖科技大學資訊工程系教授蘇怡仁、中華電信工會副理事長洪秀龍，獨立董事則為林世銘、杜奕瑾、蘇欽峯、葉哲良，而外界關注的東元第三代、菱光科技（8249）、東友科技（5438）董事長黃育仁，也當選獨立董事，進入中華電信董事會。

重要議案通過後，員工股東及退休員工股東繼續輪番發言，且提了113個臨時動議，司儀逐案宣讀後，終於在晚上9時58分散會。

中華電信2024年營收、獲利超越財測，創七年新高，每股純益4.8元，每股現金股利配發5元（除盈餘分配，更以確定福利計劃之再衡量數認列於保留盈餘分配），盈餘分配率104.2%，創2017年以來最高，也是電信三雄最高。股東發言提案，盼將現金股利調高為6元。

員工股東發言表示，中華電信旗下子公司宏華是中華電信門市一線服務人員，但月薪起薪僅3.1萬元，低於同業台灣大哥大（3045）的3.5萬元，因此造成人才流失，中華電信變成人力培育公司，希望爭取宏華人員加薪。

員工股東也對比電信三雄薪資水準，以薪資中位數來看，中華電信是三雄最高，但以平均薪資來看，中華電信僅90多萬元，低於其他電信業者的百萬以上，近年調薪6,600元。

事實上，中華電信2025年已定額加薪2,400元，增加伙食補助至3,000元，新增交通津貼1,000元，並一次性獎金2萬元。

簡志誠在致股東報告書中表示，今年要推動AI、新世代網路、安全韌性、轉投資及資產活化等六大成長焦點，營收、獲利穩定成長，投入新興市場及新技術佈局，持續穩步成長。