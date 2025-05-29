順德股東會／切入AI、機器人領域 朝電源管理解決方案提供者轉型

功率導線架大廠順德工業（2351）去年每股稅後純益3.71元，股東常會29日通過配發2.5元現金股利。

總經理陳維德宣布，順德已正式切入AI伺服器供應鏈，並跨足機器人領域，朝成為「電源管理全方位解決方案提供者」的方向轉型發展。

陳維德強調，過去順德功率導線架以車用市場為主力，隨著AI伺服器應用快速發展，散熱問題受到重視，業界也將目光瞄準車用800V（伏特）高壓直流電導線架，並移轉到AI伺服器上使用，可以減少能耗及體積，讓散熱成本大幅降低40%。

陳維德表示，伺服器只要功率越大，導線架就用的越多。順德針對AI伺服器已開發完成穩壓器及頂部散熱專用導線架等相關產品，散熱專用導線架產品已陸續出貨。目前AI伺服器專用高階導線架，占整體營收比重約1%，預計到今年底可達5%。

至於穩壓器部分，順德也接獲歐系客戶因應GPU高速運算降溫所需穩壓器訂單，預計6月起出貨；初期每月出貨約100萬顆，並逐月放量，年底可望達到400萬顆，明年每月出貨上看1,000萬顆以上。

據了解，順德穩壓器新品主要透過大客戶英飛凌，間接切入AMD（超微）供應鏈，搭上這波伺服器浪潮。NVIDIA（輝達）最新推出的GB200機櫃，初估就要用到2,600顆穩壓器，市場商機可期。

至於機器人部分，陳維德指出，順德主要鎖定機器人控制器所需的感測器（Sensor）導線架，客戶包括英飛凌及Allergo等大廠，今年出貨可望有倍數成長。

目前順德手上仍有逾百款新案在進行中，並以車用、工業及AI為主。其中新開發的高速運算（HPC）相關產品，包含穩壓器、伺服器電源供應器（PSU）等十款相關產品線，營收貢獻將逐季增溫。

順德去年合併營收108.15億元、年減0.4%，稅後純益6.75億元、年減9.1%，每股稅後純益為3.71元。法人估，隨著順德切入AI伺服器供應鏈，並跨足機器人領域，相關產品下半年開始放量，今年營收及獲利可望優於去年。