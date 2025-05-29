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健策接單旺 業績逐季揚

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

均熱片龍頭廠健策（3653）昨（29）日召開股東會，展望未來，公司看好今年AI伺服器相關產品接單暢旺，預料營運將逐季走揚，全年展望樂觀。

健策因近期發行公司債，正處於緘默期。據悉，由於AI晶片運算力極高，會產生更多功耗，均熱片規格須同步提高，健策能供應高階均熱片、良率也高，因此頗受客戶青睞。

健策搭上AI大商機，業績亮眼，4月營收18.21億元，創新高；前四月營收65.73億元，年增65.8%。展望未來，隨著高階AI伺服器開始在市場放量，健策營運將逐季走升，下半年優於上半年。

產能方面，健策目前正積極展開新的擴產計畫，旗下大園新廠已開始動工，預估2025年第4季完工投產，初期將導入均熱片、連接器扣件、車用水冷散熱模組及其他新世代散熱解決方案相關產品等，明年與後年也將各有一座新廠房將完工，藉此滿足客戶需求。

營收 AI

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