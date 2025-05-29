中華電：衝刺六大焦點

中華電信（2412）昨（29）日舉行股東會，董事長簡志誠表示，今年要推動AI、新世代網路、安全韌性、轉投資及資產活化等六大成長焦點，目標營收、獲利穩定增長，並投入新興市場及新技術布局。

中華電每年股東會都有員工、股東輪番發言，年年歷時10至12個小時，昨天員工與股東提出要求調高股利、加薪等議題，再次上演「馬拉松式股東會」，至昨天截稿前，股東會仍進行中。

中華電信2024年營收、獲利超越財測，創七年新高，每股純益4.8元，每股配發現金股利5元，盈餘分配率104.2%，為2017年以來最高，也是電信三雄最高，有股東發言提案，盼將現金股利調高為6元。

員工股東發言表示，中華電信旗下子公司宏華是中華電信門市一線服務人員，但月薪起薪僅3.1萬元，低於同業台灣大哥大的3.5萬元，因此造成人才流失，中華電信變成人力培育公司，希望爭取宏華人員加薪。

簡志誠在致股東報告書中表示，今年要推動AI、新世代網路、安全韌性、轉投資及資產活化等六大成長焦點，營收、獲利穩定成長，投入新興市場及新技術布局，持續穩步成長。

簡志誠看好AI帶來機會，擴大AI技術應用在客服、網路等營運流程優化及產品體驗，並擴建擴建AIDC，提供 客戶雲端算力服務；發展AI Factory，產出企業所需AI模型、AI化的營運流程與AI代理，協助企業客戶進行AI數位轉型。

中華電昨天股東會全面改選董事，台灣高鐵董事長鄭光遠將擔任交通部法人代表，東元第三代、菱光暨東友董事長黃育仁成為獨立董事，進入董事會。