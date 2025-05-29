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台灣大：股價、獲利都要

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

台灣大（3045）昨（29）日舉行股東會，董事長蔡明忠表示，全球電信業者投入網路基礎建設，造就亞馬遜、臉書、Google等平台成最大受益者，台灣大也積極布局電信、有線電視、momo、虛擬資產交易等平台，擺脫外界認為電信業是「笨水管」的刻板印象。

他強調，從「笨」變「聰明」是最大的努力目標。

蔡明忠表示，5G開台至今近五年，引領電信產業走向「價值」競爭，台灣大也繳出亮眼成績，2024年每股純益4.57元，是六年來最佳，配發每股現金股利4.5元，現金殖利率約4%。

有股東提議提升盈餘分配率，並提問蔡明忠在「股價」、「獲利」二選一，蔡明忠笑著說，獲利跟股價是連動的，「兩個都要選。」至於盈餘分配已經逼近100%，現金殖利率與同業相較「比較好」，創造股東最大價值為首要原則。

蔡明忠表示，全球電信業者積極投入網路基礎建設，造就亞馬遜、臉書、Google等平台成，美好的果實都給了平台業者，令人扼腕。

因此，台灣大持續投入平台，除電信及有線電視是平台角色，蔡明忠表示，台灣大很勇敢地從電信跨入平台，momo是平台業者，momo成功也來自於行動網路，未來還要持續基於行動網路的基礎，發展更多平台。

近期台灣大打造虛擬貨幣交易所也是平台，蔡明忠也買進人生第一枚比特幣。蔡明忠表示，我們希望創造一個全民都可以投資的平台，只要新台幣100元就可以從事交易，也可以看到美國推出虛擬貨幣ETF，也讓小額投資人可以有投資虛擬資產的工具。

蔡明忠表示，台灣大投資虛擬資產交易所，算是富邦集團正式成為Web 3的Player。

蔡明忠 台灣大

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