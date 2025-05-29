佳世達降庫存 力抗匯率風險
佳世達（2352）昨（29）日舉行股東會，展望後市，公司預期下半年營運會優於上半年，但仍有關稅及匯率風險，尤其這波新台幣強升一定會有衝擊，董事長陳其宏強調，集團除了進行避險外，也嚴格要求降低庫存部位，以降低風險。
針對外界憂心今年下半年市場需求不佳，佳世達總經理黃漢州表示；「我們感覺還是下半年營運會好一點。」陳其宏說明，上、下半年營運走勢顛倒，過往只有一種狀況會讓這種情境發生，就是經濟蕭條，因為關稅來得又急又快，造成通貨膨脹，進而導致買氣衰退，特別是美國市場，但目前的走向來看，應該有愈來愈緩和的跡象。
談到匯率影響，佳世達財務長洪秋金分析，集團主要採取自然避險，但這一波升值來得太急，衝擊一定有。
洪秋金表示，佳世達營收不是完全美元，幣別種類很多，美元營收占比約60％。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言