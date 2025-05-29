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佳世達降庫存 力抗匯率風險

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

佳世達（2352）昨（29）日舉行股東會，展望後市，公司預期下半年營運會優於上半年，但仍有關稅及匯率風險，尤其這波新台幣強升一定會有衝擊，董事長陳其宏強調，集團除了進行避險外，也嚴格要求降低庫存部位，以降低風險。

針對外界憂心今年下半年市場需求不佳，佳世達總經理黃漢州表示；「我們感覺還是下半年營運會好一點。」陳其宏說明，上、下半年營運走勢顛倒，過往只有一種狀況會讓這種情境發生，就是經濟蕭條，因為關稅來得又急又快，造成通貨膨脹，進而導致買氣衰退，特別是美國市場，但目前的走向來看，應該有愈來愈緩和的跡象。

談到匯率影響，佳世達財務長洪秋金分析，集團主要採取自然避險，但這一波升值來得太急，衝擊一定有。

洪秋金表示，佳世達營收不是完全美元，幣別種類很多，美元營收占比約60％。

陳其宏 匯率 佳世達

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