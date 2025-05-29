仁寶（2324）董座陳瑞聰日前首度獲邀出席輝達執行長黃仁勳來台舉辦的「兆元宴」，兩家公司AI合作更緊密。

陳瑞聰昨（29）日於仁寶股東會後受訪透露，正深化與輝達的合作，仁寶北士科總部剛好與輝達台灣新總部比鄰而居，有助未來與輝達建立更密切的合作關係。

近期新台幣強升，陳瑞聰直言，會對仁寶造成一些匯損，若新台幣兌美元升值到將近30元，對整體營收與獲利會有相當程度的衝擊，現階段積極透過降低美元部位及隨時留意匯率變化，降低匯損風險。

昨天是陳瑞聰接掌仁寶董座後，首度主持股東會。他致詞時表示，今年以來仁寶積極推動各項轉型，在AI PC領域也在業界走得很前面，並將AI快速導入所有產品中，經過過去一年來的轉型推動，仁寶這間40年的企業，已開始建立年輕化的思維。

陳瑞聰說，仁寶已經打入輝達供應鏈，也一直擴大合作範圍，相信未來輝達的領先態勢會持續下去，輝達北士科新總部剛好就在仁寶隔壁，「我們也很高興，相信對未來雙方密切合作會有相當的幫助。」

展望今年，陳瑞聰說，雖然有很多的未定數，但隨著換機潮到來，PC本業可看到穩定、緩步的成長，伺服器業務也從企業端客戶擴展至雲端客戶，AI伺服器方面也在深化與輝達的合作，今年是非常重要的轉型年，產品也會開始進入轉型期，走向多元化。