神達積極擴產 動能強勁
神達（3706）昨（29）日舉行法說會，總經理何繼武指出，雖然外在有關稅及匯率波動干擾，神達今年營收仍會持續成長、動能依舊強勁，訂單沒有受到太多關稅影響。匯率方面，新台幣每升值1%，會影響毛利率0.1個至0.2個百分點。
神達成長趨勢明確，加上因應關稅等因素，今年積極擴產，也反映在資本支出成長。神達指出，現在資本支出比年初預估增加，也比過去倍數成長，今年至少落在1億至2億美元（約新台幣29.8億元至59.6億元）之間。
何繼武分析，2024年全球有1.18萬座資料中心，較2023年的8,000多座大增，顯示整體需求正持續擴張；神達旗下神達數位方面，公司布局邊緣AI與車用領域，未來動能正向。
談到伺服器客戶布局，神達表示，目前以北美市場為主，未來不僅亞洲市場，在中東與歐洲也會積極進行業務布局，並且看到中東市場正逐漸釋出更多商機。
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