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大田赴越南打造新廠區

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄報導

大田（8924）昨（29）日舉行股東會，董事長李孔文表示，因應美國主力客戶要求，正赴越南打造A、B兩個新廠區，以租廠房方式運作的B廠預計今年7月量產；而以自有土地興建的A廠力拚最快今年底投產。

大田股東會首先確認去年財報和營業報告書，並通過配發現金股息4.3元案，配息率76 %，除息基準日為6月9日，現金股利發放日期為6月20日。

展望今年營運，李孔文指出，由於美國總統川普的對等關稅，大田位於美國的主力客戶迫切希望大田能夠到越南設廠。

對此，該公司除將多年前購買6萬多平方公尺的越南土地自建投資，興建2棟樓地板面積各有2萬多平方公尺的A廠外，並租用同工業區內一座B廠現有廠房營運。B廠今年6月底可望完成設備安裝，預定7月量產，8月開始出貨；A廠方面，原本需要一年完成工程，可縮短到8到10個月，力拚今年底開始量產。

越南 股東會 美國

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