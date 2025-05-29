燁輝降價 靜待景氣回溫

主力單軋廠燁輝（2023）昨（29）日開出最新盤價，6月內銷每公噸跌600元，外銷7月報價最高降30美元，主要受到美國關稅風暴衝擊，全球鋼市產銷趨於謹慎，燁輝降價與市場休養生息，靜待景況回溫。

燁輝執行副總陳維誠表示，鐵礦砂自年初至今價格都在每公噸100美元上下游走， 中國大陸國產煤礦價格則落於每公噸145美元區間震盪，原料價格相對持穩支撐鋼價。

大陸官方雖堅定去產能政策，但4月迄今重點企業粗鋼日均產出仍高達220公萬公噸，同時3、4 月鋼材出口上千萬公噸， 持續影響世界鋼市。

目前中美兩大經濟體正因關稅而陷入貿易戰，美歐關稅談 判陷入僵局，以致美國、歐洲及中國大陸三大鋼市紛紛陷入觀望，導致亞洲各主要鋼廠對後市態度保守，顯示各方對鋼市走向趨於審慎。