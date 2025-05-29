快訊

端午連假轉晴熱 吳德榮：下周二傍晚鋒面到大範圍降雨

不斷更新／端午連假首日轉晴出遊潮 國道11地雷路段曝

上訴法院同意暫緩貿易法院判決 川普關稅政策暫時恢復

燁輝降價 靜待景氣回溫

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

主力單軋廠燁輝（2023）昨（29）日開出最新盤價，6月內銷每公噸跌600元，外銷7月報價最高降30美元，主要受到美國關稅風暴衝擊，全球鋼市產銷趨於謹慎，燁輝降價與市場休養生息，靜待景況回溫。

燁輝執行副總陳維誠表示，鐵礦砂自年初至今價格都在每公噸100美元上下游走， 中國大陸國產煤礦價格則落於每公噸145美元區間震盪，原料價格相對持穩支撐鋼價。

大陸官方雖堅定去產能政策，但4月迄今重點企業粗鋼日均產出仍高達220公萬公噸，同時3、4 月鋼材出口上千萬公噸， 持續影響世界鋼市。

目前中美兩大經濟體正因關稅而陷入貿易戰，美歐關稅談 判陷入僵局，以致美國、歐洲及中國大陸三大鋼市紛紛陷入觀望，導致亞洲各主要鋼廠對後市態度保守，顯示各方對鋼市走向趨於審慎。

關稅 燁輝

延伸閱讀

央行示警：對等關稅恐引發金融動盪 衝擊出口與壽險業

美國法院裁定川普關稅違法 安永籲企業關注四大面向

川普關稅遭法院駁回 市場短多長空？專家：恐不利長期發展

川普對等關稅被法庭擋下 中國大陸：美應徹底取消

相關新聞

精測2025年業績拚新高

測試介面廠精測（6510）總經理黃水可昨（29）日表示，受惠美系人工智慧（AI）和高效能運算（HPC）客戶積極下單，晶片...

研華邊緣 AI 營收喊衝

工業電腦龍頭研華（2395）昨（29）日舉行股東會，持續看好邊緣AI巨大商機，預計今年相關營收可望突破兩成，明年上看三成...

臻鼎2025年業績拚新高

全球PCB龍頭臻鼎（4958）董事長沈慶芳昨（29）日提到，期許今年業績成長、再創新高，規劃未來十年成長藍圖，並衝刺人工...

華通、健鼎 樂觀營運

PCB大廠華通（2313）、健鼎同步看旺AI應用成長，帶動今年營運並穩健配息。華通董事長江培琨昨（29）日說，泰國新廠將...

台達電強攻電動車系統

台達電（2308）董事長鄭平昨（29）日表示，電動車驅動系統集成化成為新趨勢，台達電受德國前三大車廠委託開發新一代集成系...

仁寶強化與輝達合作

仁寶（2324）董座陳瑞聰日前首度獲邀出席輝達執行長黃仁勳來台舉辦的「兆元宴」，兩家公司AI合作更緊密。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。