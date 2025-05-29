快訊

端午連假轉晴熱 吳德榮：下周二傍晚鋒面到大範圍降雨

不斷更新／端午連假首日轉晴出遊潮 國道11地雷路段曝

上訴法院同意暫緩貿易法院判決 川普關稅政策暫時恢復

台達電強攻電動車系統

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

台達電（2308）董事長鄭平昨（29）日表示，電動車驅動系統集成化成為新趨勢，台達電受德國前三大車廠委託開發新一代集成系統，部分已應用於歐洲上市車型，有望成為交通事業未來重要營收新動能。

台達電昨天舉行股東會，鄭平在會中表示，儘管2024年全球電動車市場仍持續成長，但中國大陸以外的市場增速較前兩年放緩。值得關注的是，電動車充電設施的區域性普及化未跟上市場發展，市場需求呈現多元化趨勢，各大車廠未來五年布局設策略，逐漸由純電動車（BEV），轉至純電及插電式混合動力車（PHEV）雙軌並進，部分車廠更將重心轉移至PHEV開發，以應對市場挑戰及變化。

鄭平表示，台達電目前正與幾家主要車廠合作，開發PHEV動力系統相關產品，協助客戶縮短產品上市時間。

台達電去年第4季電動車事業因提列存貨損失而轉虧，全年電動車事業獲利降至2億元，不過今年台達電目標電動車事業至少持平去年表現，逆風中仍要維持賺錢。鄭平表示，新能源車逐步取代傳統燃油車趨勢不變，但還有很長的路要走，台達電會持續下去。

自動化業務部分，鄭平首度透露新建的中壢六廠將成台達智能製造創新中心，提供虛實整合教育訓練，透過機聯網技術傳遞設備數據，自動生成最佳化加工路徑，並在虛擬平台模擬，協助客戶熟悉設備運作，並規劃整線導入，加速邁向未來工廠。

昨天會中小股東問及首季獲利及營收均為成長，但基礎設施部門進行人力精簡，鄭平回應，各事業單位部分人力依績效及分紅需求，會協助調動至其他單位服務。台達電股東會通過去年度盈餘擬配發現金股利7元，依昨天收盤價374元估計，現金殖利率約1.87%。

電動車 股東會 台達電

延伸閱讀

董座劉揚偉喊今年營收必破7兆元 鴻海率這些集團股上漲

民代憂電動車消防設備不足 竹縣府將增購提升應變力

華城、台達電 四檔鍍金

AI電力即算力 台達電、光寶科成今年COMPUTEX新亮點

相關新聞

精測2025年業績拚新高

測試介面廠精測（6510）總經理黃水可昨（29）日表示，受惠美系人工智慧（AI）和高效能運算（HPC）客戶積極下單，晶片...

研華邊緣 AI 營收喊衝

工業電腦龍頭研華（2395）昨（29）日舉行股東會，持續看好邊緣AI巨大商機，預計今年相關營收可望突破兩成，明年上看三成...

臻鼎2025年業績拚新高

全球PCB龍頭臻鼎（4958）董事長沈慶芳昨（29）日提到，期許今年業績成長、再創新高，規劃未來十年成長藍圖，並衝刺人工...

華通、健鼎 樂觀營運

PCB大廠華通（2313）、健鼎同步看旺AI應用成長，帶動今年營運並穩健配息。華通董事長江培琨昨（29）日說，泰國新廠將...

台達電強攻電動車系統

台達電（2308）董事長鄭平昨（29）日表示，電動車驅動系統集成化成為新趨勢，台達電受德國前三大車廠委託開發新一代集成系...

仁寶強化與輝達合作

仁寶（2324）董座陳瑞聰日前首度獲邀出席輝達執行長黃仁勳來台舉辦的「兆元宴」，兩家公司AI合作更緊密。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。