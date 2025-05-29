台達電強攻電動車系統

台達電（2308）董事長鄭平昨（29）日表示，電動車驅動系統集成化成為新趨勢，台達電受德國前三大車廠委託開發新一代集成系統，部分已應用於歐洲上市車型，有望成為交通事業未來重要營收新動能。

台達電昨天舉行股東會，鄭平在會中表示，儘管2024年全球電動車市場仍持續成長，但中國大陸以外的市場增速較前兩年放緩。值得關注的是，電動車充電設施的區域性普及化未跟上市場發展，市場需求呈現多元化趨勢，各大車廠未來五年布局設策略，逐漸由純電動車（BEV），轉至純電及插電式混合動力車（PHEV）雙軌並進，部分車廠更將重心轉移至PHEV開發，以應對市場挑戰及變化。

鄭平表示，台達電目前正與幾家主要車廠合作，開發PHEV動力系統相關產品，協助客戶縮短產品上市時間。

台達電去年第4季電動車事業因提列存貨損失而轉虧，全年電動車事業獲利降至2億元，不過今年台達電目標電動車事業至少持平去年表現，逆風中仍要維持賺錢。鄭平表示，新能源車逐步取代傳統燃油車趨勢不變，但還有很長的路要走，台達電會持續下去。

自動化業務部分，鄭平首度透露新建的中壢六廠將成台達智能製造創新中心，提供虛實整合教育訓練，透過機聯網技術傳遞設備數據，自動生成最佳化加工路徑，並在虛擬平台模擬，協助客戶熟悉設備運作，並規劃整線導入，加速邁向未來工廠。

昨天會中小股東問及首季獲利及營收均為成長，但基礎設施部門進行人力精簡，鄭平回應，各事業單位部分人力依績效及分紅需求，會協助調動至其他單位服務。台達電股東會通過去年度盈餘擬配發現金股利7元，依昨天收盤價374元估計，現金殖利率約1.87%。