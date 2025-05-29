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新光鋼樂觀內需新動能

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

新光鋼（2031）昨（29）日股東會，通過配發現金股利每股2.5元、配發率56%，並承認去年度營業報告書及財務報表。展望2025年，集團策略聚焦台灣前瞻計劃所帶來的內需剛性經濟建設與綠能，迎來成長動能。

新光鋼2024年合併營業收入145.9億元，稅後純益14.8億元，每股稅後純益（EPS）4.5元。股東會決議通過年度盈餘分派案，配發現金股利每股2.5元。

新光鋼總經理曾明山表示，第1季延續去年底的熱絡出貨動能，營運表現回升。第2季訂單動能延續，加上新台幣兌美元急升，對新光鋼是增加匯兌利益。

展望2025年，新光鋼在台灣內需剛性經濟建設持續擴編的浪潮下擁抱創新、再創佳績，並在綠色能源產業持續投資、深化關鍵製造技術開發，再創企業新高峰，以迎接開好花、結好果的豐收年。迎接60周年，新光鋼除了深化核心事業與財務穩健，也注資農漁業共生發電等產業，以累積跨域資源。

股東會 新光鋼

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