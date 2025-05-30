快訊

端午連假轉晴熱 吳德榮：下周二傍晚鋒面到大範圍降雨

不斷更新／端午連假首日轉晴出遊潮 國道11地雷路段曝

上訴法院同意暫緩貿易法院判決 川普關稅政策暫時恢復

臻鼎2025年業績拚新高

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
臻鼎董事長沈慶芳（中）與總經理簡禎富（右）、營運長李定轉（左）打造經營鐵三角。記者尹慧中／攝影
臻鼎董事長沈慶芳（中）與總經理簡禎富（右）、營運長李定轉（左）打造經營鐵三角。記者尹慧中／攝影

全球PCB龍頭臻鼎（4958）董事長沈慶芳昨（29）日提到，期許今年業績成長、再創新高，規劃未來十年成長藍圖，並衝刺人工智慧（AI）應用多元商機。臻鼎去年營收1,716.6億元創歷年新高，年增13.8%，今年力拚改寫新高表現。

沈慶芳強調，今年四大應用皆將成長，多元產品線在各關鍵應用領域均具高度競爭力。

臻鼎正推動一站購足的「ONE ZDT」策略與結構性調整將於未來三年逐步顯現具體成果，對中長期營收與獲利深具信心。

沈慶芳提到，AI發展仍處於起步階段，未來將為PCB產業帶來前所未有的應用機會與技術革新。今年AI營收占比會超過七成，高雄AI園區布局預計11月就緒，臻鼎已著手啟動全面性結構調整與數位轉型，為未來十年成長藍圖奠定基礎。

沈慶芳指出，結構性調整包含五大面向，組織上，臻鼎今年延攬簡禎富出任總經理，協助臻鼎在五大方面加速發展，包含智慧製造、工業工程、AI賦能、半導體產業鏈結及產學合作研究。

其次，積極推動全球產能布局，在中國大陸、泰國、高雄建置高階產能，回應供應鏈「在地化」與「區域化」的趨勢；第三，加速導入智慧工廠，強化全球各廠區的營運效率與競爭優勢。

第四，面對AI應用蓬勃發展所帶來的市場機會，大舉投入研發資源，與國際一流客戶攜手開發次世代AI應用產品；第五，積極布局國際人才。

臻鼎表示，目前在邊緣AI應用居產業領導地位，智慧眼鏡應用今年將有數倍增長，折疊手機明年可望迎來新一波動能。臻鼎於多項高潛力應用領域初見成果，包括載板、AI伺服器、光通訊、車用電子等領域，陸續取得客戶高階與次世代產品訂單。海外布局上，泰國巴真府新廠進度順利，今年下半年小量生產，與大陸、高雄等據點共同構建更具彈性與韌性的全球供應鏈體系。

臻鼎 布局 AI

延伸閱讀

挪公款辦演唱會…許銘春後悔參加高雄市長初選 藍委轟荒謬無恥

臻鼎衝AI啟動4大結構性調整 董座沈慶芳：為未來10年成長奠基

高雄某幼稚園爆「失控師暴打孩童」 園方緊急解聘接受調查

台灣氣候行動博覽會回到高雄 市府提五大行動拚減碳

相關新聞

精測2025年業績拚新高

測試介面廠精測（6510）總經理黃水可昨（29）日表示，受惠美系人工智慧（AI）和高效能運算（HPC）客戶積極下單，晶片...

研華邊緣 AI 營收喊衝

工業電腦龍頭研華（2395）昨（29）日舉行股東會，持續看好邊緣AI巨大商機，預計今年相關營收可望突破兩成，明年上看三成...

臻鼎2025年業績拚新高

全球PCB龍頭臻鼎（4958）董事長沈慶芳昨（29）日提到，期許今年業績成長、再創新高，規劃未來十年成長藍圖，並衝刺人工...

華通、健鼎 樂觀營運

PCB大廠華通（2313）、健鼎同步看旺AI應用成長，帶動今年營運並穩健配息。華通董事長江培琨昨（29）日說，泰國新廠將...

台達電強攻電動車系統

台達電（2308）董事長鄭平昨（29）日表示，電動車驅動系統集成化成為新趨勢，台達電受德國前三大車廠委託開發新一代集成系...

仁寶強化與輝達合作

仁寶（2324）董座陳瑞聰日前首度獲邀出席輝達執行長黃仁勳來台舉辦的「兆元宴」，兩家公司AI合作更緊密。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。