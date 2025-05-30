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精測2025年業績拚新高

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

測試介面廠精測（6510）總經理黃水可昨（29）日表示，受惠美系人工智慧（AI）和高效能運算（HPC）客戶積極下單，晶片測試需求強勁，第2季營收將較第1季成長，下半年營運優於上半年，全年營收可望改寫歷史新高，客戶已開始提前準備2026年專案，明年業績續創高可期。

精測昨日舉行股東會，黃水可釋出正向營運展望，不少案件進入工程驗證階段，第3季將逐步轉入量產，第4季啟動新一輪的工程設計，與原先規劃時程一致。

從業績表現來看，精測今年4月營收來到4.02億元，月增3.45%、年增81.5%，來到近四個月以來高點，顯現出美系客戶需求暢旺；累計前四月營收為15.5億元，和去年同期相比成長73.3%，改寫歷年同期新猷。

精測的高階測試介面，主要應用智慧型手機應用處理器（AP）、高效能運算（HPC）、人工智慧（AI）、射頻（RF）及電源管理晶片（PMIC）等應用。

精測 營收

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