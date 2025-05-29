中華車將推電動商用車

中華車（2204）昨(29)日股東會，董事長嚴陳莉蓮親自主持，中華車2024年即使面對產業環境的挑戰，仍能繳出穩健亮麗的成績單，合併營收392億元，每股盈餘7.34元。2025年持續搶攻商用車商機，今年第3季將推出的ET35電動商用車，捍衛中華車在商用車龍頭地位。

中華車2024年全年內銷台數52,263台(含代工及進口車)，衰退0.8%，合併營收392.43億元、合併稅後純益為42.4億元，每股純益7.34元，股東會通過每股配發現金股利4,2元。

嚴陳莉蓮說明，中華車擁有堅強的自主研發實力，J SPACE商用車領先搭載智慧駕駛系統，銷售成績優於同級車款；今年第3季將推出的ET35電動商用車，國產化比率高達九成以上，同樣配備先進智能控制系統，可作為低碳運輸的最佳解決方案。

此外，三菱品牌全新小型休旅車也將於年底前完成量產準備。隨著新產品陸續推出，中華車有信心帶動新一波成長動能。面對多變的環境，將憑藉自主技術與深化夥伴關係，築起最堅實的護城河，持續推出符合市場需求的新品。中華車發言人暨副總經理錢經武指出，未來會持續自主研發商用車、導入多元品牌乘用車型和提升國產車開發速度。