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研華邊緣 AI 營收喊衝

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦龍頭研華（2395）昨（29）日舉行股東會，持續看好邊緣AI巨大商機，預計今年相關營收可望突破兩成，明年上看三成，是今、明年增長主要動能，展望後市，研華董事長劉克振指出，今年營收看增，但有關稅及匯率風險，若台幣匯率維持30水準，預期可能對今年全年每股純益（EPS）有中個位數百分比影響。

研華去年營收598億元，稅後純益90.1億元，每股純益10.45元，股東會通過配發現金股利8.4元議案。

劉克振重申看好邊緣AI市場，研華鎖定邊緣智能系統、智慧製造、能源與公共事業、智能醫療、智能零售與服務等五大垂直關鍵市場。2024年研華邊緣AI業務占整體營收比重達9.4%，到今年首季占比已達15.1%，預計到年底達兩成，2026年衝上三成，超乎原先預期。

展望後市，劉克振指出，今年業績是好的，後續也是成長，但台幣兌美元匯率從33到現在30左右，未來若都是維持30水準，預期將承受匯率損失，但以目前匯率水準不會啟動漲價。研華綜合經營管理總經理陳清熙分析，預估若台幣全年匯率維持30左右，研華今年EPS將被影響中個位數百分比。

研華 台幣匯率

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