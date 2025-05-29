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順德跨足機器人控制器

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導

功率導線架大廠順德（2351）去年每股稅後純益3.71元，股東常會昨（29）日通過配發2.5元現金股利。

總經理陳維德宣布，順德已正式切入AI伺服器供應鏈，並跨足機器人控制器領域，朝成為「電源管理全方位解決方案提供者」方向轉型。

陳維德強調，過去順德功率導線架以車用市場為主力，隨著AI伺服器應用快速發展，散熱問題受到重視，業界也將目光瞄準車用800V（伏特）高壓直流電導線架，並移轉到AI伺服器上使用，可以減少能耗及體積，讓散熱成本大幅降低40%。

陳維德表示，伺服器只要功率越大，導線架就用的越多。順德針對AI伺服器已開發完成穩壓器及頂部散熱專用導線架等相關產品，散熱專用導線架產品已陸續出貨。

目前AI伺服器專用高階導線架，占整體營收比重約1%，預計到今年底可達約5%。

至於穩壓器部分，順德也接獲歐系客戶因應GPU高速運算降溫所需穩壓器訂單，預計6月起出貨；初期每月出貨約100萬顆，並逐月放量，年底可望達到400萬顆，明年每月出貨上看1,000萬顆以上。

據了解，順德穩壓器新品主要透過大客戶英飛凌，間接切入AMD（超微）供應鏈，搭上這波伺服器浪潮。輝達最新推出的GB200機櫃，初估就要用到2,600顆穩壓器，市場商機可期。

伺服器 AI

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