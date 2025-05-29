研華股東會／台幣維持30元水準 恐影響全年EPS中個數百分比

工業電腦龍頭研華（2395）29日舉行股東會，研華持續看好邊緣AI巨大商機，預計今年相關營收可望突破兩成，明年上看三成，將成為今明年增長主要動能。

展望後市，研華董事長劉克振指出，研華今年營收看增，但仍有關稅及匯率風險，若台幣匯率今年維持30元水準，預期可能將對研華全年每股純益（EPS）有中個位數百分比影響。

研華去年營收598億元，稅後純益90.1億元，每股純益為10.45元，股東會通過配發現金股利8.4元議案。

劉克振重申看好邊緣AI市場，研華鎖定邊緣智能系統、智慧製造、能源與公共事業、智能醫療、智能零售與服務等五大垂直關鍵市場，且業績貢獻進度超乎公司預期，2024年研華邊緣AI業務占整體營收比重達9.4%，到今年首季占比已達15.1%，預計到年底達兩成，2026衝上三成比重。

展望後市，劉克振指出，今年的業績是好的，往後看也是成長。但台幣匯率從33到現在30元左右，未來若都是維持30水準，預期研華將承受匯率損失，但以目前這個匯率水準，研華不會啟動漲價。

研華綜合經營管理總經理陳清熙分析，研華營收分布有五成美元，及人民幣、歐元等，付款有近七成收美金，現在較麻煩的是，新台幣升值是對美元、歐元、人民幣都強，預估若全年匯率維持30元左右，研華今年EPS將被影響中個位數百分比。

針對美國國際貿易法院裁定美國總統川普對等關稅無效並予以封殺一事，會不會影響台廠北美布局，劉克振回應，台商沒有資格講任何話，只能希望政府談判能夠談得好一點，「我們只能看結果，然後再想因應做法」，事實上，連台灣政府都不一定能夠影響川普。

研華目前銷往美國產品多數由台灣廠區供應。劉克振表示，不會改變目前美國布局作法，研華已經有再擴大美國當地廠區，但不曉得川普最後對台灣稅率會弄多少，自己猜測可能10-15%，若是這個稅率，研華認為還是可以忍受的，屆時可能採取客戶吸收為主，但研華也會負擔部分新增成本。