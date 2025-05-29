快訊

美國法院擋下關稅 全球鬆口氣？高盛搖頭「川普還有法寶」

永豐金晚間8時重訊 將宣布董事會重要決議案

十大最賺錢醫院出爐！這間第8度蟬聯榜首 結餘超過56億元

宏碁股東會通過配息1.7元 推動更多子公司公開發行

中央社／ 台北29日電

電腦品牌廠宏碁今天召開股東常會，通過配發現金股利每股新台幣1.7元，董事長陳俊聖表示，旗下多元事業引擎的策略持續發力，截至2024年底已有13間公開發行子公司，未來將推行更多子公司的公開發行計畫。

宏碁2024年合併營收新台幣2646.82億元，年增9.7%；稅後淨利55.39億元，年增12%，寫下近3年新高；每股盈餘（EPS）1.84元。

陳俊聖說，宏碁Chromebook筆記型電腦在去年第3季及第4季的出貨量排名全球第1，旗下多元事業引擎的策略也持續發力，非電腦及顯示器業務約占集團總營收28.3%。

陳俊聖也感謝所有客戶、股東和員工在過去一年的堅定支持，展望未來，宏碁將持續創新現有業務，同時尋找全新機會，迎接令人期待的一年。

宏碁在股東會營業報告書中提到，全球供應鏈持續受到地緣政治、貿易壁壘、通貨膨脹及貨幣波動等全球性議題的挑戰，宏碁將隨時保持警覺，彈性調整業務和營運策略，包含外匯管理、縮短供應鏈以便更接近市場，最大程度降低風險並優化庫存管理。

新台幣 宏碁

延伸閱讀

科技四大咖：匯率、關稅衝擊來了 電子業全面受影響

雙A抗震 打造新利基

鼎天總經理 馬惠群接任

宏碁：留意新的黑天鵝

相關新聞

臻鼎衝AI啟動4大結構性調整 董座沈慶芳：為未來10年成長奠基

全球PCB領導大廠臻鼎科技今日召開股東會。董事長沈慶芳表示，面對人工智慧(AI)快速崛起與地緣政治持續升溫所引發的供應鏈...

鴻海股東會／劉揚偉續任鴻海董事長與總經理

鴻海（2317）29日舉行股東會，並在股東會後舉行董事會。該公司今天下午公告，鴻海董事長暨總經理劉揚偉續任。

董座劉揚偉喊今年營收必破7兆元 鴻海率這些集團股上漲

鴻海（2317）29日股東會登場，董事長劉揚偉表示，ICT、AI、 電動車是鴻海三大成長引擎，今年是AI元年，AI伺服器...

輝達財報強、盤後大漲！但陸行之不抱輝達 抱台積電等三檔

輝達（Nvidia）公布最新財報超亮麗，盤後股價大漲逾4%，擁有眾多追隨者的前外資分析師陸行之29日第一時間發表評論，分...

聯詠美元營收有望成長

驅動IC大廠聯詠（3034）昨（28）日召開股東會，聯詠總經理王守仁表示，國際經濟局勢變化大，他坦言，今年下半年難有能見...

台灣大進入精誠董事會

國內資訊業龍頭廠精誠資訊（6214）昨（28）日召開股東常會，並全面改選董事，去年引進的策略夥伴台灣大取得一席董事及一席...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。