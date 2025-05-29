亞光股東會／通過配發4元現金股利 掌握三大發展契機
亞光（3019）29日舉行114年股東常會，會中通過去年度盈餘配發4元現金股利。
同時會中承認去年度財報，並完成董事改選；2024亞光合併營收230.47億元，年增率29%，營業毛利約42.8億元，年增率34%，營業淨利17.62億元，年增率93%，歸屬本公司業主淨利約16.16億元，年增1.08倍，為2008年以來新高，每股純益5.79元。2025年第1季營收54.1億，歸屬本公司業主淨利約2.21億元，年增率99%，每股純益0.79元。
亞光累計今年前四月合併營收則74.8億元，年增26.9%。
展望今年，亞光表示，全球經濟充滿不確定性，公司密切關注整個大環境的影響，審慎應對，並將持續維持競爭優勢，同時掌握未來三大發展契機；包括與LGIT策略合作，共同拓展車載及高階智慧型手機鏡頭市場、菲律賓新廠拓展計畫加速進行，打造成為公司重要生產基地之一，此外，領先布局Metalens先進技術，擴大競爭門檻，全面加速AR、VR、Metalens及AI應用產品研發。
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