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太魯閣號案禍首李義祥肇逃無罪變有罪 審判長曝理由

建漢股東會／董座李廣益：保守審慎面對外部挑戰 並強化競爭力

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

網路設備製造商建漢科技（3062）29日召開股東常會，董事長李廣益表示，面對地緣政治及關稅貿易戰加劇，建漢抱持保守審慎態度，強化內部組織與競爭力，來因應外部挑戰。

建漢股東會議中通過承認財報、盈餘分配、修訂公司章程與員工認股議案。 建漢表示，2024年營收約36億元，稅後純益271萬元，每股純益0.01元。與2023年相比獲利轉正。但因應外在環境與營業需要，決議不分配股利。

李廣益指出，2025年的外在環境充滿不確定性與變數，除了區域衝突仍持續、經濟發展的區域差異加大，接下來仍將面對地緣政治的影響與關稅貿易戰的加劇。建漢科技將抱持保守審慎的態度，並積極強化內部的組織與競爭力來彈性因應外部的各種挑戰。

在研發與業務方面，建漢表示，2024年持續投入新產品的研發與並取得明確的成果，其中「全方位企業網路解決方案」，獲得台灣精品Taiwan Excellence 2025的榮耀。

生產製造方面，建漢指出，2023年購地與動土的越南新工廠，已按計畫於2024年第4季竣工，將在2025年投入生產。這是建漢創立以來第一個完全由自己規劃、建設與營運的工廠，更代表著建漢對應地緣政治下製造與發展的長期承諾。

回顧2024年，建漢表示，不論是在經營管理與產品發展上都有明確的斬獲與成就，2025年也將持續秉持一貫精神，持續累積與突破，追求卓越。

股東會

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