神達法說會／總經理何繼武：今年成長動能強勁 營收持續成長

神達（3706）29日舉行法說會，展望後市，神達總經理何繼武指出，今年是快速成長也充滿挑戰的一年，雖然外在有關稅及匯率波動問題，但神達今年營收將持續成長、動能依舊強勁，訂單沒有受到太多關稅影響。此外，針對近期新台幣升值影響，神達估算，預計台幣每升值1%，會影響毛利率0.1-0.2個百分點之間。

何繼武表示，外在環境充滿挑戰，尤其美國總統川普所推動的全球關稅政策帶來高度不確定性。今日針對對等關稅有新聞，美國國際貿易法院裁定川普無權代表美國對全球課徵關稅，反映出未來全球貿易政策可能持續出現變化，很難預料結果。但即使在這樣不穩定的政策環境中，神達的業務動能仍維持穩健成長。

何繼武指出，全球2024年有1.18萬座資料中心，相較2023年為8,000多座，市場呈現持續成長，顯示整體需求正持續擴張；而在神達數位方面，公司布局邊緣AI與車用領域，未來動能正向；整體而言，神達今年營收將持續成長、動能依舊強勁，訂單沒有受到太多關稅影響。

在伺服器客戶布局方面，神達表示，目前以北美市場為主，未來不僅亞洲市場，在中東與歐洲地區，神雲也都積極進行業務佈局。我們也看到中東市場正逐漸釋出更多商機。

針對全球製造產能，何繼武表示，今年有幾個新生產基地，台灣除新竹廠外，在竹南有開新廠，預計第3季開始運作，越南廠則約第4季。

神達成長趨勢明確，加上因應關稅措施等因素，今年積極擴產，也反映在資本支出成長上。神達指出，現在資本支出比年初增加、相比過去倍數成長，今年至少在1-2億美金（新台幣約29.8-59.6億）之間。

以事業體營收比重來看，截至今年首季，伺服器為主的神雲科技占比達87.8%，神達數位9.6%、神達電腦2.6%，三個事業體營收相較去年同期皆有成長。

針對匯率波動，神達坦言會有影響，預計台幣每升值1%，會影響毛利率0.1-0.2百分點，但營益率影響相對較小。為此，神達已啟動避險措施，神達以美元報價，材料也是美元支付。