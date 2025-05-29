正崴股東會／切入AI資料中心零組件 評估德州設廠

正崴（2392）29日召開股東會，董事長郭台強表示，今年外在變數仍多，預期下半年營運優於上半年，今年營運優於去年，該公司已經切入人工智慧（AI）資料中心零組件，評估在美國德州設廠，最快第3季確定，今年可望投產。

郭台強表示，由於AI客戶需求非常殷切，因此，該公司的美國德州廠初期會先用租的，以快速建置產能，主要供應資料中心零組件相關產品，包含機殼、大瓦數電源、高速線等少量多樣的高單價產品，以提升獲利，未來兩年德州廠營收比重可望達3到5%，多家美國客戶展現強烈在地生產需求。

至於今年展望，他表示，今年將優於去年，四大事業部門來看，以能源部門成長最強，系統產品部門也會成長，零組件部門持平，通路部門衰退。其中，系統產品的成長動能來自遊戲機、觸控筆、耳機，電競則新增一個歐系客戶、零組件部門則擴大AI資料中心的應用。

在能源方面，正崴轉投資的森崴能源，除了台電二期標案陸續認列入帳，近期拿到彰化外海 700MW 離岸風電案場開發權利，投資額千億元以上。森崴也積極布局表後儲能市場，目前已有鋼鐵、石化等超高壓用戶。

至於機器人方面，他說，旗下機器狗目前已應用於自家儲能場域，執行24小時巡檢作業，預計2025年底前完成導入多個概念驗證場域，並與台灣安防業者推動商業模式落地。

正崴已展開AI驅動的自動化轉型策略，近年積極投入安防與工廠自動化解決方案，並導入輝達（NVIDIA）生態系統協助訓練機器人技術，強化機器人視覺、聽覺、嗅覺與觸覺等多感官能力。

至於新台幣匯率升值，正崴說，若以去年平均新台幣兌美元匯率32.8元，到目前約30元上下估算，影響營收約 3%、毛利率 0.2 個百分點，大部分都可避險，目前也與客戶採即時匯率報價，可降低風險。