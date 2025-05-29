快訊

太魯閣號案禍首李義祥肇逃無罪變有罪 審判長曝理由

長華完成董監改選 洪全成續任董事長

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
長華今日舉行股東常會完成董監改選，會後並舉行董事會，推舉洪全成續任董事長。圖／長華提供
長華今日舉行股東常會完成董監改選，會後並舉行董事會，推舉洪全成續任董事長。圖／長華提供

長華電材（8070）今日舉行114年股東常會，會中承認盈餘分配案，全年度配發每股現金股利台幣2.7元（以下幣別同）。此外，股東常會重要議案包括承認營業報告書及財務報表，全年度歸屬母公司業主純益與每股純益分別為15.92億元及2.32元；會中並順利完成第十三屆董事改選，會後召開董事會推舉董事長由洪全成先生續任。

今日股東常會通過多項重要議案，包括每股配發現金股利2.7元，其中上半年度的0.7元股息已於今年1月17日發放；而下半年度的2元股息將於6月19日除息，7月18日發放。以5月29日收盤價48.3元計算，全年度股息殖利率達5.59％。

會中亦承認2024年度財務報表，合併營收為172.31億元，較2023年增加4％，營業毛利為35.05億元，年增14％；營業利益為19.25億元，年增15％；歸屬於本公司業主稅後淨利為15.92億元，年增8％，每股盈餘2.32元，較2023年成長6％。以每股面額1元之股數計算，2024年相當於賺進2.32個資本額。

此外，股東常會舉行第十三屆董事選舉，順利選出董事七席，當選名單包括娟耀投資(股)公司代表人洪全成、倍斯捷投資(股)公司代表人黃思穎、倍斯捷投資(股)公司代表人李幸娟、華立企業(股)公司代表人黃露慧；孔其全、黃立元及徐曉苓等三席獨立董事。值得關注的是，此次董事改選，納入三名女性董事，展現公司持續推動董事會性別多元化與均衡的治理理念，響應公司治理藍圖3.0。會後旋即召開董事會，全體董事一致推舉由洪全成先生續任董事長一職。

展望今年，洪全成表示，長華的材料和設備代理業務持續穩健成長，集團旗下各轉投資事業致力推動轉型布局。其中，子公司長華科技近年積極發展Mini LED及高階導線架，成功切入車用及消費性電子市場，並逐步展現成果。隨著新品效應持續發酵，有助於提升公司獲利能力。整體而言，2025年營運動能可望優於2024年。隨著業績持續成長，長華仍延續穩健的股利政策，維持每年現金股息高於前一年的發放目標。

董事長

延伸閱讀

台產股東會／通過30%現金減資 現金股利2元、7月11日發放

健鼎股東會／拍板配息10.3元創新高

00878股價跌買盤卻增漲！專家「除息後存股族搶進」：大利多出現

綠營議員又要求編免費午餐預算 黃敏惠反求恢復中央刪減補助

相關新聞

輝達財報強、盤後大漲！但陸行之不抱輝達 抱台積電等三檔

輝達（Nvidia）公布最新財報超亮麗，盤後股價大漲逾4%，擁有眾多追隨者的前外資分析師陸行之29日第一時間發表評論，分...

臻鼎衝AI啟動4大結構性調整 董座沈慶芳：為未來10年成長奠基

全球PCB領導大廠臻鼎科技今日召開股東會。董事長沈慶芳表示，面對人工智慧(AI)快速崛起與地緣政治持續升溫所引發的供應鏈...

鴻海股東會／劉揚偉續任鴻海董事長與總經理

鴻海（2317）29日舉行股東會，並在股東會後舉行董事會。該公司今天下午公告，鴻海董事長暨總經理劉揚偉續任。

董座劉揚偉喊今年營收必破7兆元 鴻海率這些集團股上漲

鴻海（2317）29日股東會登場，董事長劉揚偉表示，ICT、AI、 電動車是鴻海三大成長引擎，今年是AI元年，AI伺服器...

聯詠美元營收有望成長

驅動IC大廠聯詠（3034）昨（28）日召開股東會，聯詠總經理王守仁表示，國際經濟局勢變化大，他坦言，今年下半年難有能見...

台灣大進入精誠董事會

國內資訊業龍頭廠精誠資訊（6214）昨（28）日召開股東常會，並全面改選董事，去年引進的策略夥伴台灣大取得一席董事及一席...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。