長華完成董監改選 洪全成續任董事長

長華電材（8070）今日舉行114年股東常會，會中承認盈餘分配案，全年度配發每股現金股利台幣2.7元（以下幣別同）。此外，股東常會重要議案包括承認營業報告書及財務報表，全年度歸屬母公司業主純益與每股純益分別為15.92億元及2.32元；會中並順利完成第十三屆董事改選，會後召開董事會推舉董事長由洪全成先生續任。

今日股東常會通過多項重要議案，包括每股配發現金股利2.7元，其中上半年度的0.7元股息已於今年1月17日發放；而下半年度的2元股息將於6月19日除息，7月18日發放。以5月29日收盤價48.3元計算，全年度股息殖利率達5.59％。

會中亦承認2024年度財務報表，合併營收為172.31億元，較2023年增加4％，營業毛利為35.05億元，年增14％；營業利益為19.25億元，年增15％；歸屬於本公司業主稅後淨利為15.92億元，年增8％，每股盈餘2.32元，較2023年成長6％。以每股面額1元之股數計算，2024年相當於賺進2.32個資本額。

此外，股東常會舉行第十三屆董事選舉，順利選出董事七席，當選名單包括娟耀投資(股)公司代表人洪全成、倍斯捷投資(股)公司代表人黃思穎、倍斯捷投資(股)公司代表人李幸娟、華立企業(股)公司代表人黃露慧；孔其全、黃立元及徐曉苓等三席獨立董事。值得關注的是，此次董事改選，納入三名女性董事，展現公司持續推動董事會性別多元化與均衡的治理理念，響應公司治理藍圖3.0。會後旋即召開董事會，全體董事一致推舉由洪全成先生續任董事長一職。

展望今年，洪全成表示，長華的材料和設備代理業務持續穩健成長，集團旗下各轉投資事業致力推動轉型布局。其中，子公司長華科技近年積極發展Mini LED及高階導線架，成功切入車用及消費性電子市場，並逐步展現成果。隨著新品效應持續發酵，有助於提升公司獲利能力。整體而言，2025年營運動能可望優於2024年。隨著業績持續成長，長華仍延續穩健的股利政策，維持每年現金股息高於前一年的發放目標。