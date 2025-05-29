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信錦通過配息5.5元 力拓韓國商機

中央社／ 台北29日電

軸承廠信錦今天舉行股東會，受惠公司打入低軌衛星供應鏈，產品組合優化，信錦去年歸屬母公司淨利新台幣10.2億元，年增59%，創歷史新高，每股稅後純益7.13元，今天股東會通過每股配發現金股利5.5元，為近6年新高。

信錦董事長陳秋郎今天表示，公司去年獲利上揚，主因PC及電競顯示器的穩健成長，以及低軌衛星產品挹注貢獻，隨產品組合優化，信錦去年毛利率29.12%，比2023年大幅拉升約7個百分點。

展望今年，信錦表示，為因應整體產業環境波動，公司將持續擴大既有產品的滲透率，並加速新客戶布局。信錦已成功打進韓系大廠供應鏈，初期提供高階電競電腦螢幕軸承，未來希望能爭取商機更大的摺疊手機市場合作機會。為此，信錦已成立韓國辦事處，全力拓展韓國商機。

另外，美國總統川普4月初宣布對等關稅，一度造成股市暴跌，根據證交所統計，4月陳秋郎以個人名義進場增加持股500張，以行動捍衛自家公司股票。

電競 股東會 低軌衛星

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