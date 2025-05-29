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佳世達股東會／川普關稅遭擋下 董座陳其宏：很難臆測只能靜觀其變

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
左至右為佳世達財務長洪秋金、董事長陳其宏、總經理黃漢州。吳凱中攝影
左至右為佳世達財務長洪秋金、董事長陳其宏、總經理黃漢州。吳凱中攝影

佳世達（2352）29日舉行股東會，針對美國國際貿易法院裁定川普政府對等關稅措施違法，佳世達董事長陳其宏表示，關稅一日數變、變來變去很難臆測，佳世達集團已經沙盤推演，現在不宜做太多臆測，變數還很多，就靜觀其變。

陳其宏指出，到底關稅怎麼演變，一日數變、變來變去很難臆測，演變至今，就算法官決議、川普也上訴，只能靜觀其變。

陳其宏分析，美國已經跟中國大陸、英國達成初步協議，就算對等關稅繼續，台灣、越南可預測關稅大概是10～20％。而這樣的稅率，是不是要到全球各地設點，就要算成本，特別是供應鏈，零組件、組裝都要成本，美國組裝不一定比較便宜。

佳世達股東會通過2024年財報、盈餘分派案及現金減資案，2024年合併營收為2,017億元，每股稅後純益（EPS）1.11元，全額配發現金股利1.11元，另現金減資擬每股退還現金約1.8元，合計配發每股2.91元。

陳其宏表示，2024年醫療事業營收突破263億元，較前一年度成⾧約7%，占佳世達營收13%，是目前高附加價值新事業中第二高的事業。透過各項規劃與佈局，醫療仍將是今年主要的發展重點，包括醫院、醫藥通路、醫療器材三大面向都將積極拓展。

明基醫院持續以打造中國最好的民營醫院為目標，日前已於香港聯交所披露易網站公告聆訊後相關資料，將持續推動香港上市作業程序，透過多元籌資管道以支持醫院事業的快速增⾧。

在「醫材醫藥雙引擎」的策略方面，醫療器材深耕技術創新，強化優質具差異化的血液透析產品、超音波、數位牙科、手術室設備等，並積極拓展到東南亞等海外通路；醫藥通路結合佳世達創新科技實力和合作夥伴的藥學專業，攜手諾貝兒寶貝(丁丁藥局)擴大服務據點規模，打造全方位的健康照護體系。

關稅 佳世達

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