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聯強股東會通過配息4元 看關稅匯率衝擊有限

中央社／ 台北29日電

聯強今天舉行股東會，公司去年營收、毛利、營業淨利與稅前盈餘同步改寫歷史新高，每股稅後純益新台幣5.52元，股東會通過每股配發現金股利4元，股利發放日為7月18日。

聯強董事長苗豐強今天表示，公司2024年拿出相當不錯的成績單，股息發放率72%也較往年略高。展望2025年，雖然面對關稅與匯率2大不確定因素，但相信聯強團隊能穩健經營、再創佳績。

聯強總裁杜書伍進一步指出，聯強主要經營通路業，匯率升值對於進口產品會有成本降低的好處，但產品單價相對也會下降，影響營收，兩者交互作用下，實際的整體影響尚待觀察，但在可控範圍內。

杜書伍說，聯強經營的國家與市場很多，不同國家區域的匯率變化不同，但整體而言，關稅和匯率2大因素，對聯強直接衝擊有限。

聯強集團目前全球事業版圖橫跨台灣、大陸、港澳、紐澳、印尼、越南、泰國、印度、中東、非洲、土耳其等區域。2024年加計海外合資事業，集團含權益法投資的全球營收達到8589億元，創下歷史新高。

雖然今年大環境存在諸多變數，但聯強看好資通訊產業可望受惠AI伺服器普及、企業持續IT基礎架構的投資建置、PC市場進入換機潮，以及手機AI應用升級需求等，為整體市場注入成長動能，對今年公司整體營收及獲利成長持審慎樂觀看法。

聯強 匯率

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